Assegno unico marzo: ecco quando arrivano i soldi dall'Inps. Ma...

Assegno unico, ancora discriminati vedeve e vedovi



Intorno al 20 di questo mese arriverà l'assegno unico di marzo. Ma per le famiglie monogenitoriali, principalmente vedevo e vedovi, niente da fare. La circolare dell'Inps ha corretto molto parzialmente la discriminazione clamorosa che colpisce che ha perso marito, moglie o compagno, compagna e ha figli. La maggiorazione di 30 euro al mese a figlio viene riconosciuta solo se il decesso è avvenuto nell'anno dell'introduzione dell'assegno unico.

Così la comunicazione Inps: "Tenuto conto della maggiore fragilità dei nuclei vedovili, su conforme parere del Ministero del Lavoro - si legge in un messaggio dell’Inps di qualche giorno fa - si comunica che è erogato d'ufficio il bonus per il secondo percettore di reddito ai nuclei vedovili per i decessi del genitore lavoratore che si sono verificati nell'anno di competenza in cui è riconosciuto l'Assegno".

E chi è rimasta vedova o rimasto vedovo nel 2021 o nel 2020 o nel 2019 o prima ancora non ha alcun diritto? Discriminazione si aggiunge a discriminazione. Cittadini di serie A e cittadini di serie B. Il governo ha promesso che "sta lavorando", ma per ora nessun risultato.