Assegno unico novembre, pagamento in ritardo? È giallo. Che cosa accade

Assegno unico di novembre in ritardo: il caso



Preoccupazione tra molti cittadini che percepiscono l'assegno unico per i figli ogni mese. Solitamente attorno al 6-7 del mese, nel cassetto previdenziale del cittadino sul sito Inps profilo personale già compare il pagamento del mese corrente, che solitamente - per chi ha presentato la domanda entro fine febbraio di quest'anno, arriva tra il 12 e il 15 del mese.

Assegno unico di novembre in ritardo: la risposta dell'Inps

Finora invece, in tantissimi casi, ancora nulla. Nessuna comunicazione, tutto fermo a ottobre, e ovviamente nessuna notifica di pagamento per novembre. Dall'Inps spiegano di non preoccuparsi, che probabilmente è solo un ritardo nell'elaborazione dei pagamenti di novembre e che tutto avverrà regolarmente. Ma certamente la preoccupazione in molte famiglie c'è.