Atreju, Calenda: "Accordo Italia-Albania sui migranti? Completa bufala". Video

Calenda: "L'accordo con l'Albania? Una totale bufala"

"Qui ad Atreju ho sentito parlare molto di immigrazione. Ritengo che l'accordo con l'Albania sia una completa bufala, una distrazione per non parlare della gestione dei 160mila arrivi di quest'anno. Credo che fosse molto più valido l'accordo con la Tunisia, facendolo funzionare" lo ha detto il senatore Carlo Calenda, leader di Azione, a margine della sua partecipazione ad Atreju, a Castel Sant'Angelo.

Calenda: "Elon Musk? Sarebbe molto buono far arrivare Tesla in Italia"

"In passato ero andato a visitare la fabbrica di Elon Musk, che all'epoca era estremamente primordiale. Sarebbe molto buono far arrivare Tesla qui: io separo sempre Elon Musk, di cui non condivido nessuna idea, dalla sua attività imprenditoriale. Se Musk fa impresa allora può creare occupazione" lo ha detto il senatore Carlo Calenda, leader di Azione, a margine della sua partecipazione ad Atreju, a Castel Sant'Angelo.

Migranti: Rama, accordo Italia-Albania non è soluzione ma sforzo per trovarla

"Dire che questa è la soluzione è pretenzioso, ma è uno sforzo per trovarla in una situazione dove è chiaro che l'Ue non si capisce su soluzione né sull'origine del problema". Lo ha dichiarato il premier albanese Edi Rama, intervenuto ad Atreju, facendo riferimento all'accordo sui migranti stretto con l'Italia.

Migranti: Rama ad Atreju, rumore sproporzionato su accordo Italia-Albania

"Ritengo che si è fatto un rumore sproporzionato sulla storia di questo accordo, naturalissimo... nessuno si deve meravigliare o spaventare o sorprendere quando facciamo accordi di comune intendimento e beneficio". Lo ha dichiarato il premier albanese Edi Rama, intervenuto ad Atreju, facendo riferimento all'intesa sui migranti. "E' sempre un onore dare una mano quando l'Italia ce lo chiede e sarà sempre un privilegio ritenersi l'amico speciale dell'Italia, dobbiamo fare di tutto per essere il Paese fratello d'Italia", ha aggiunto.