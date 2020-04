Attacchi alla Bellanova, Renzi: “Si è spaccata la schiena da bracciante”.VIDEO

"Attacchi alla Bellanova? Si è spaccata la schiena da Bracciante, vergona a chi la attacca"

In Senato, durante il dibattito seguito all'informativa del ministro dell'Agricoltura, "abbiamo sentito nei confronti di Teresa Bellanova espressioni semplicemente volgari. Dire che non è mai entrata in un'azienda agricola, a una persona che ha iniziato a lavorare da bracciante al fianco di persone che hanno perso la vita, dirlo a una persona come lei che ci ha insegnato come si parte da zero per difendere il lavoro, non è solo volgare, è la dimostrazione che in questo Paese abbiamo bisogno di un dibattito serio su cosa sia il lavoro". Lo ha detto in Senato Matteo Renzi, leader di Italia viva. "Non si può ironizzare su chi dopo aver lavorato e dopo essersi spaccata la schiena oggi fa politica con una competenza che altri scappati di casa non sanno nemmeno cosa significa", ha aggiunto.