Attivisti M5S contro Corrao: sei diventato un Paragone qualsiasi

follower. Corrao avrebbe scritto che alle elezioni comunali di Pomigliano d'Arco il Movimento 5 Stelle si è presentato in coalizione assieme all'Udeur, salvo poi venire 'bacchettato' nei commenti da un consigliere comunale pomiglianese, che smentisce la notizia. Corrao corregge il post, ma ciò non gli risparmia la levata di scudi di seguaci e attivisti, che iniziano ad attaccarlo duramente per i contenuti del post. "Ma perché - scrive Roberto S. - queste rimostranze le fai su facebook? Comincia ad assomigliare ad un Paragone qualsiasi". Alessandro C. rincara la dose: "Assistere a questo tipo di provocazioni, le stesse che fa Paragone, vi mette fra i peggiori di tutti". Contro l'europarlamentare si scaglia anche Guido G.: "Caro Ignazio Corrao, Le stesse cose le potete dire all'interno del movimento prendendo ovviamente posizioni ferme. Urlare così al cielo non serve a niente. Ti faccio notare che il M5S ha portato a casa tante battaglie in questi 2 anni, non ultima il taglio dei parlamentari. Riconoscerlo sarebbe quanto meno onesto intellettualmente".









Nel frattempo anche da Giugliano, altro comune citato da Corrao come teatro di una presunta unione tra M5S e Udeur, arriva una tirata d'orecchie. È quella di un altro consigliere comunale, Salvatore Pezzella: "Caro Ignazio io sono il primo eletto della coalizione...come mai tu le sai queste cose e noi no?", commenta Pezzella pubblicando un'immagine con i simboli delle forze politiche alleate a Giugliano, tra i quali non figura quello del partito di Mastella. “Mi fa un po’ di tenerezza, stanno alimentando questa finta polemica solo per guadagnare qualche titolo di giornale lui, Di Battista e Lezzi”, commenta un deputato grillino.