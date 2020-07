Autostrade, tre motivi per evitare la revoca

Gentile Direttore,

Su Autostrade credo che bisognerebbe valutare gli effetti di una decisione, pertanto revoca della concessione significa: 1) contenzioso giudiziario in cui lo Stato rischia di dover pagare fino a 23 miliardi a causa di clausole capestro inserite nella concessione (penale in qualsiasi caso di revoca anche per fatto imputabile al concessionario); 2) perdita totale di quanto investito da 17 mila risparmiatori italiani in titoli emessi da ASPI; 3) fallimento di ASPI con perdita di migliaia di posti di lavoro tra la società e l'indotto. Se il M5S, dopo aver bloccato i 37 miliardi del MES da investire nella sanità per contrastare magari una seconda ondata di covid, vuole farci un altro regalo è sulla buona strada.

Felice Antonio Vecchione

UN CITTADINO, NON UN POLITICO.

MOVIMENTO DEMOCRATICO "ITALIA INSIEME"