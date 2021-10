Ballottaggi, Patuanelli: "A Roma sto con Gualtieri"

Stefano Patuanelli non segue la linea Virginia Raggi a Roma, niente neutralità al ballottaggio ma un appoggio convinto ad uno dei due candidati sindaco. "Se avessi la residenza a Roma - spiega Patuanelli a Repubblica - non avrei dubbi su come esprimere il mio voto. Lo ha detto molto bene il presidente Conte. È

M5s, Di Maio a unanimità presidente Comitato garanzia Si è tenuta ieri sera la seduta di insediamento del Comitato di garanzia del Movimento 5 stelle con all'ordine del giorno l'elezione del presidente del Comitato stesso. I tre membri presenti - informa sempre una nota - hanno eletto all'unanimità come presidente Luigi Di Maio. Da oggi, dunque, il Comitato di garanzia è nel pieno delle sue funzioni.

una certezza che con questa destra non possiamo dialogare e non dialogheremo e che gli elettori hanno il diritto e anche il dovere di andare a esprimere la loro preferenza. Basta fare la somma delle due cose per capire qual è la nostra posizione".

"Con Roberto - prosegue Patuanelli a Repubblica - abbiamo lavorato bene nella fase più difficile della storia repubblicana. I dati macroeconomici di oggi sono figli delle politiche economiche che abbiamo costruito con lui a tutela delle imprese italiane. A Roma voterei Gualtieri così come a Trieste voterò Francesco Russo. Invece a Torino il problema è che il Pd ha voluto candidare la persona più distante possibile dal Movimento". Sulla leadership di Conte: "Ovviamente la sconfitta alle elezioni non può essere attribuita a lui. Il calore con cui è accolto ovunque conferma il grande consenso che raccoglie, il feeling che ha con le persone, bisogna riuscire a trasferire tutto questo al nuovo Movimento".