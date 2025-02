Barbara Berlusconi alla Scala? Sì, ma in quota FdI. Inside

A Milano si mormora che a indicare Barbara Berlusconi per il consiglio di amministrazione della Scala non sia stata - come sarebbe naturale - Forza Italia, ma Fratelli d’Italia, nella persona di Geronimo La Russa, il potentissimo figlio del presidente del Senato. Dunque la terzogenita del Cav siederà nel cda del teatro costruito dall’architetto Piermarini in quota FdI, di fatto confermando che tra i figli di primo e di secondo letto dell’ex premier ci sia qualche frizione.

Se, infatti, Marina e Pier Silvio, pur dimostrando sempre “fedeltà” al centrodestra, si sono lanciati in alcuni discorsi lontani dalla sensibilità politica dei conservatori; se, soprattutto, i due fratelli che guidano Fininvest e Mondadori si schierarono apertamente contro la proposta di tassazione degli extra-profitti delle banche, che avrebbe colpito la loro Mediolanum; dall’altra parte va notato che c’è una Barbara particolarmente attiva, che ha rilasciato due interviste in pochi giorni e ha “usato” la figura del padre per rimarcare una volta di più l'atavica battaglia con la magistratura. E dunque, si sta consumando un clamoroso distacco dentro la famiglia Berlusconi che vede da una parte Marina e Pier Silvio, molto attenti al business, e dall'altra Barbara che sarebbe pronta a scendere in politica nel partito di Giorgia Meloni, però. E non in quello "di famiglia".

Non va dimenticato, infatti, che i cinque figli del Cav hanno ripianato i 90 milioni di euro di debiti che avevano gravato le casse del partito fondato alla fine del 1993 per fermare - trionfalmente - l'avanzata della "gioiosa macchina da guerra" di Achille Occhetto. Oggi, dunque, a distanza di oltre 30 anni potrebbe consumarsi una clamorosa frattura. E Barbara, che già aveva avuto modo di entrare in alcuni business di famiglia, compreso il Milan, potrebbe oggi decidere di avventurarsi in politica sostenuta da Fratelli d'Italia. A Segrate l'aria è pesante.

