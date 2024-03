Bari, la foto che smentisce Decaro. Con la sorella del boss appena un anno fa

Comune di Bari, spunta la foto che cambia tutto

Sul caso relativo al Comune di Bari e al possibile commissariamento per infiltrazioni mafiose ormai è un tutti contro tutti, a livello politico e non solo. La bufera è scoppiata dopo le frasi pronunciate dal palco della manifestazione a sostegno del sindaco di Bari Antonio Decaro da parte del governatore Michele Emiliano. Il presidente della Puglia ha svelato un aneddoto relativo ad un incontro segreto tra lui, il sindaco Decaro e un boss mafioso, risalente a circa dieci anni fa. "Andammo a casa della sorella di Capriati, il boss di quel quartiere, - ha rivelato Emiliano e lo riporta Il Giornale - io gli andai a dire vedi che questo ingegnere è assessore mio... quindi se ha bisogno di assistenza te lo affido".

Ma è lo stesso Decaro, dopo 24 ore, a smentire il suo governatore, prendendo le distanze dalle parole scivolose: "Emiliano non ricorda bene non sono mai andato in nessuna casa di nessuna sorella. È certamente vero che lui mi diede tutto il suo sostegno, davanti alle proteste di buona parte del quartiere, quando iniziammo a chiudere Bari Vecchia alle auto". Tuttavia - prosegue Il Giornale - sui social gira una foto in cui il sindaco è a braccetto nel maggio 2023 con la sorella del boss Capriati e una donna giovane. L'immagine, postata su Facebook, era stata commentata sulla bacheca virtuale da Vincent Capriati: "Roba nostra".