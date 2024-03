Basilicata, Renzi sosterrà Bardi. E anche Calenda è vicino al Centrodestra

Calenda: "Vado venerdì e sabato in Basilicata, voglio vedere i miei e parlarci. Preferisco non avere candidati terzi"

Alle elezioni regionali del prossimo 21 aprile in Basilicata Italia Viva di Matteo Renzi sosterrà il Governatore uscente di Centrodestra Vito Bardi (Forza Italia). E' quanto Affaritaliani.it è in grado di anticipare.



ANCHE CALENDA VERSO BARDI - Quella di appoggiare il candidato di centrodestra alla presidenza della Regione Basilicata, Vito Bardi, è un'ipotesi in campo? "Certo, ma questo lo avevo già detto. Le verifiche che facciamo sono di volta in volta sulla qualità del candidato. Noi di certo non appoggiamo un candidato di sinistra populista o uno parafascista", ma in questo caso "c'è un candidato moderato ed europeista, un uomo delle istituzioni, non il 'Trux' (cioè il candidato di FdI in Sardegna Paolo Truzzu, ndr). Valuteremo e, dopo aver riunito i miei decideremo". Così il leader di Azione Carlo Calenda a Radio InBlu, dopo la scelta di Pd e M5S di candidare Domenico Lacerenza, insieme ad Avs e +Eu. "Vado venerdì e sabato in Basilicata, voglio vedere i miei e parlarci. Preferisco non avere candidati terzi" e "quello che sappiamo e che non siamo inclusi nella candidatura di centrosinistra", aggiunge Calenda, spiegando che "semplicemente il Movimento 5 Stelle, che ormai decide la politica della sinistra, ha escluso Azione e ne abbiamo preso atto. Fino a ieri mattina ho parlato con Elly Schlein per capire qual era il loro orientamento di candidatura, mi ha detto che non ce l'avevano, poi ho appreso che c'era stato un tavolo di una coalizione molto spinta a sinistra. Auguri, va bene così". La segretaria del Pd "non si è disturbata" ad avvertirlo, racconta l'ec ministro, concludendo: "lì noi abbiamo preso alle politiche il 10%, c'è l'ex governatore Marcello Pittella che è responsabile di Azione, vedremo se la scelta li ripagherà".

Basilicata, Mulè: "Porte aperte se Calenda si riconosce nel programma"

"In Basilicata il centrodestra ha idee chiarissime e riconosce in Vito Bardi, espressione di Forza Italia, un modello di amministrazione virtuoso. Quanto a Calenda e all'eventuale appoggio a Bardi a mio giudizio non devono esserci preclusioni perché, se accadrà, e' perché si riconoscerà nel programma del centrodestra. E il programma per noi è una stella polare nel rapporto di lealtà che ci lega agli elettori". Lo afferma Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia nel corso della trasmissione Agorà su Raitre.