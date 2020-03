Bce, Salvini: "Lagarde si dimetta. Bruciati centinaia di miliardi di risparmi"

Christine Lagarde dovrebbe dimettersi da presidente della Bce dopo quanto accaduto oggi sui mercati finanziari? "Come minimo! In cinque minuti hanno bruciato centinaia di miliardi di risparmi in Italia e in Europa", così risponde ad Affaritaliani.it il segretario della Lega Matteo Salvini. "Alla faccia dell’Europa amica e di viva l’Europa...", aggiunge il leader del Carroccio.



ANCHE PD E M5S CRITICANO LA NUMERO UNO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

Bce: Pd, Lagarde voce stonata rispetto a impegni Ue - "Sorprendono le parole della Presidente della Bce Lagarde. Una voce del tutto stonata rispetto agli impegni presi ieri dalla Presidente della Commissione Von der Leyen con il suo solenne "siamo tutti italiani". Serve una netta correzione di rotta: oggi piu' che mai e' necessario che le istituzioni europee mettano in campo tutto quanto e' necessario per affrontare una emergenza senza precedenti". Cosi' il responsabile Economia del Pd Emanuele Felice.

CORONAVIRUS. ROMANO (PD): LAGARDE DIMOSTRA ASSENZA DI LEADERSHIP - "Cosi' non va, signora LAGARDE. Al di la' delle misure, anche significative, la BCE non puo' permettersi l'assenza di leadership che Lei oggi ha mostrato. Servono messaggi rassicuranti, autorevoli e unificanti. In questa crisi ci giochiamo il futuro dell'europeismo". Lo scrive su twitter Andrea Romano, deputato Pd della commissione Esteri di Montecitorio.

Bce: Buffagni, oggi capirete quanto era importante Mario Draghi - "Segnatevi in agenda questa data: se questa e' l'Europa nei momenti di difficolta', significa che va rifondata dalle fondamenta". Lo scrive, su Facebook, il viceministro allo sviluppo economico, Stefano Buffagni, a proposito delle decisioni assunte dalla Bce e delle dichiarazioni della presidente, Christine Lagarde. E aggiunge: "Basta Europa dei nani, degli egoismi e dei danni economici sulla pelle dei cittadini". Quindi, conclude con un post scriptum: "Ora capirete quanto era importante Draghi per la Banca centrale europea e per l'Italia".

Coronavirus: Trano, Bce deludente, adesso Europa cambi passo - "La risposta giunta oggi dalla Banca Centrale Europea non e' stata all'altezza di quello che ci si attendeva. In questa fase emergenziale l'economia europea ha bisogno di misure radicali. Di questo passo non si va lontano". Lo dichiara in una nota Raffaele Trano, presidente della Commissione Finanze alla Camera. "L'Italia dal canto suo sta compiendo sforzi importanti per affrontare l'emergenza ma - sottolinea - non puo' essere abbandonata nel bel mezzo della tempesta. Le dichiarazioni di Christine Lagarde lasciano molto perplessi e gettano ulteriore incertezza sui mercati finanziari. Adesso l'Europa cambi passo e si adottino subito misure per finanziare in modo diretto i deficit pubblici".