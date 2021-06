Blog di Grillo, pubblicato uno studio sull'autopercezione delle ragazze

"Si parla spesso di realtà virtuale (VR) e realtà aumentata (AR), ma come spesso succede questi cambiamenti ci avvolgono così lentamente e pervasivamente, che non ce ne accorgiamo. Infatti l'uso più diffuso della realtà aumentata non è nei giochi: sono i filtri facciali sui social media. Il risultato? Un esperimento di massa su ragazze e giovani donne ha chiarito tutto".

Il tema viene sviluppato sul Blog di Beppe Grillo dove si fa osservare che "oggi sempre più giovani, e soprattutto ragazze adolescenti, utilizzano filtri che 'abbelliscono' il loro aspetto e promettono di offrire un aspetto diverso. Lo fanno affilando, rimpicciolendo, migliorando e ricolorando i loro volti e corpi".

"La tecnologia cambia il modo in cui formiamo le nostre identità, rappresentiamo noi stessi e ci relazioniamo con gli altri. E sta accadendo tutto senza molta supervisione. Tutto è comunque iniziato con l'ascesa della cultura dei selfie", si annota ancora.

"Forse i filtri sono una moda e non una tendenza, ma comunque la tecnologia è solo all'inizio del suo processo di cambiamento del nostro sistema sociale. Non si tratta solo di filtrare la propria immagine reale, si sta filtrando tutta la propria vita", è la considerazione finale