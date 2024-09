Boccia nello stesso santuario dov'è andato Sangiuliano con la moglie per salvare il matrimonio, che frecciatina su Instagram

Boccia nello stesso santuario francescano dov'è andato l'ex ministro con la moglie Federica Corsini dopo lo scandalo. FOTO

Anche Maria Rosaria Boccia nell'eremo francescano di Greccio, nel Reatino. Oggi, sabato 14 settembre, la protagonista dello scandalo che ha travolto l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, ha pubblicato delle storie Instagram in cui appare nello stesso santuario che l'ex ministro visitò con la moglie nei giorni delle rivelazioni della relazione extraconiugale con Boccia.





Dopo un video del panorama, l’imprenditrice di Pompei pubblica uno scatto in cui si vede lei stessa che entra nella grotta affrescata dai pittori della scuola di Giotto. Poi il dettaglio di un particolare, l'immagine che raffigura un frate francescano chiedere “Silenzio” (sarebbe lo stesso, all'interno del refettorio, dove l'ex ministro si sarebbe soffermato con la moglie, come raccontato dal frate guardiano del santuario). Tra le immagini, altrettanto criptica, una storia dallo sfondo nero dove si legge “Ordine di Scuderia”, con l'hashtag “#Brothers” in basso.

Il ritiro del ministro con la moglie

Queste storie social di Maria Rosaria Boccia seguono di qualche giorno il retroscena, raccontato dal Corriere, della visita del Santuario di Greccio da parte di Gennaro Sangiuliano in ritiro spirituale a Greccio dopo lo scoppio dello scandalo.

L'ex ministro aveva già interrotto la “relazione affettiva” con la collaboratrice e probabilmente stava tentando di salvare il rapporto con la moglie e giornalista Rai Federica Corsini.