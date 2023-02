Bonelli: "Rimpasto? Tutto il governo Meloni è inadeguato"

Governo Meloni, rimpasto dopo le elezioni? Bonelli ad Affari: "Tutto l'esecutivo è inadeguato"

Il rumor di affaritaliani.it sul possibile rimpasto del governo Meloni dopo le regionali continua a fare discutere. Nordio esce e Cingolani ritorna?

A commentare l'ipotesi è Angelo Bonelli, co-portavoce dei Verdi, che non ha mai lesinato critiche sull'operato di Cingolani, quando era ministro alla Transizione Ecologica.

Come valuta questa possibile novità politica?

"Non saprei. Posso solo dire che è il governo ad essere inadeguato. Non riesce ad affrontare con autorevolezza le emergenze economiche, sociali e ambientali. Poi ci sono le dichiarazioni fuori luogo di Valditara e il disastro Donzelli e Delmastro" .

Ma del governo non salva proprio nessuno? Nordio piace anche ad alcuni autorevoli uomini di sinistra, come ad esempio Pisapia...

"Nordio deve decidere se fare il ministro o coprire i disastri di Delmastro e Donzelli"

E sulle imminenti regionali, che sensazioni ha?

"Positive".

