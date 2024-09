Caso Boccia-Sangiuliano, Borghi (Iv): "Meloni venga in Aula a spiegare 'le situazioni più complicate' dentro il governo"

Caso Boccia-Sangiuliano, parla il renziano Borghi: "Meloni spieghi agli Italiani perché ritiene che il ministro, con il suo core’, sia adeguato a rappresentare l’Italia davanti al mondo con il prossimo G7 della Cultura"



"Offenderei l’intelligenza degli Italiani che seguono il dibattito pubblico, se dovessi elencare le motivazioni per le quali il ministro della Cultura Sangiuliano si deve dimettere, che sono tutte così evidenti e palmari che sorprende come in un paese del G7 sia possibile che un ministro sia ancora al suo posto dopo tutto quello che è accaduto". Lo afferma ad Affaritaliani.it Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva. Che aggiunge: "Basti per tutti l’articolo 54 della Costituzione, che fa dovere a chi è dotato di poteri pubblici di assolverli con disciplina e onore. Circostanze che nella vicenda sono state gettate alle ortiche. Dentro uno scenario che va assumendo tratti inquietanti".



"Nella sua difesa, il ministro Sangiuliano ha detto testuale: 'ma quali dimissioni, ci sono ministri o membri del governo che hanno situazioni molto più complicate della mia'. Chi sono questi ministri? Quali sono le “situazioni più complicate” a cui allude il ministro Sangiuliano, dentro in gioco di rimandi e di specchi inaccettabile per le istituzioni? Ma qui il punto ora è Giorgia Meloni: perché, sempre stando alla versione di Sangiuliano fornita in versione nordcoreana al Tg1, lei avrebbe rifiutato le dimissioni del ministro. E allora venga in Parlamento a spiegare agli Italiani perché ritiene che Sangiuliano, con il suo core’, sia adeguato a rappresentare l’Italia davanti al mondo con il prossimo G7 cultura e nei prossimi appuntamenti in cui l’Italia, capitale mondiale della cultura, si affida a un ministro di simil fattura, che ormai ha superato la soglia del ridicolo ma che rischia purtroppo di farla superare al nostro Paese. E questo è inaccettabile", conclude Borghi.