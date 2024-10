Brandizzo, Salvini: "Codice Appalti? Nessuna correlazione. Fare chiarezza"

Strage Brandizzo, interviene in Aula Matteo Salvini

''La mia personale vicinanza e di tutta l'aula ai famigliari di Kevin, Giuseppe, Micael, Giuseppe e Giuseppe le cinque vittime del tragico incidente dello scorso 30 agosto. Anche un solo morto sul lavoro è troppo e come istituzioni abbiamo il dovere di fare chiarezza sull'accaduto''. Lo sottolinea il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, in un'informativa urgente del Governo sulla tragedia presso la stazione ferroviaria di Brandizzo. ''Siccome ho letto tanti commenti a proposito del nuovo Codice degli appalti dei subappalti. Questo tragico incidente è avvenuto in questa estate 2023. L'accordo quadro fra Rfi e la Clf la cooperativa Reggio Emilia, che poi ha subappaltato a Sigifer è del 2020. Questo incidente non è legato alla contrattualistica, alla normativa e alla procedura".

''L'impegno comune è che ogni responsabilità venga chiarita al più presto. Le responsabilità che emergeranno non potranno rimanere impunite'', ha ribadito Salvini. Mentre "nel contesto della manutenzione ferroviaria non esistono ad oggi tecnologie totalmente sicure e affidabili che consentano di prescindere dal corretto comportamento delle persone. Noi possiamo avere i protocolli, gli investimenti, le normative, i controlli, la formazione professionale, ma il fattore umano è determinante''.