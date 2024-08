Bruno Vespa replica agli insulti del giornalista Matteo Gracis: "Sei un odiatore"

Botta e risposta tra Bruno Vespa e il giornalista Matteo Gracis. Questo aveva fermato il famoso conduttore di Porta a Porta mentre viaggiava in treno e, con la scusa di fare un selfie, si era avvicinato chiamandolo "professionista della disinformazione". Lì per lì, sembrava che Vespa non avesse raccolto seriamente la provocazione. Invece, in questi giorni ha deciso di rispondere a Gracis con un video apparso sul suo profilo X in cui Vespa definisce il giornalista "un odiatore".

Nel video postato si vede e si sente Bruno Vespa dire: "All’odiatore Matteo Gracis vorrei tornare un momento sul nostro piacevole incontro di ieri, perché ho scoperto soltanto adesso che la tua ignoranza professionale è così abissale da non sapere che il Capo dello Stato non ha alcuna competenza sul segreto di stato e invece tu, purtroppo, hai accusato pesantemente Mattarella di averlo prolungato di 8 anni su Ustica su non si sa che cosa".

Ha, infine, aggiunto e concluso: "Vedi Gracis, la caratteristica di voi odiatori è che con il risentimento cercate di riscattare le vostre infinite frustrazioni professionali e personali. E quindi ti sei ridotto a vendere la tua misera merce sui treni come hai fatto ieri tu. Buona fortuna".

