Cacciari: "Io al Quirinale? Non raccontiamo barzellette...". Vota: sondaggio

Quirinale, Cacciari: "Realistica l'idea di Giorgetti, ma..."

"Con tutte le tragedie che ci sono in giro per il mondo e in Italia...non raccontiamo barzellette". Massimo Cacciari, filosofo ed ex sindaco di Venezia, commenta così, sorridendo, la proposta che qualcuno ha avanzato di candidarlo al Quirinale per il dopo-Mattarella, in particolare dopo la scontro in tv a Otto e Mezzo con Lilli Gruber ("Informazione parziale").

Intervistato da Affaritaliani.it sul tema del nuovo Capo dello Stato, l'ex primo cittadino della Laguna ha le idee chiare: "La soluzione migliore è che Draghi rimanga a fare il premier a Palazzo Chigi e che al Quirinale vada finalmente una donna. E la mia proposta è quella della ministra della Giustizia Cartabia". E se invece SuperMario venisse eletto presidente della Repubblica?

"La situazione si ingarbuglierebbe non poco. Non sarebbe affatto facile per le forze politiche trovare qualcuno da mandare a Palazzo Chigi e non basterebbe nemmeno un uomo di Draghi come il ministro dell'Economia Franco. Non esiste, non sarebbe in grado di tenere insieme questa scombinata maggioranza". Sempre Cacciari afferma: "La proposta di Giorgetti è realistica, Draghi potrebbe di fatto governare dal Quirinale entrando in una sorta di presidenzialismo, vista l'emergenza nazionale e internazionale. Resta però il fatto che se non cambia la Costituzione non si possono fare le leggi dal Quirinale. Quindi è una bella proposta, ma solo sulla carta", conclude l'ex sindaco di Venezia.



