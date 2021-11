Covid, dai tecnocrati attacco ai filosofi senza nessuna risposta convincente

Caro Direttore, ho ascoltato con interesse la sua ottima video intervista ad Agostino Miozzo, coordinatore del CTS dal febbraio 2020 e ora dimissionario per sua scelta.

Ottima per le domande, pessima per le risposte.

Video intervista pubblicata con l'azzeccato titolo

Cari filosofi, prima di parlare di Covid-19 e dire stupidaggini, sporcatevi le mani

Azzeccato e fedele al succo di tutte le risposte avute a domande gentilmente poste su punti nevralgici in cui in tanti abbiamo visto errori più o meno gravi e alcuni indiscutibilmente gravissimi, col senno normale di prima, per non parlare di quello del poi, a tragedia ingigantita.

Non sono un filosofo e non spetterebbe a me difendere filosofi come Ermanno Bencivenga, professore ordinario di Filosofia presso l’Università di California, famoso logico con importanti contributi alla filosofia del linguaggio, alla filosofia morale e alla storia della filosofia, specialista anche in filosofia della scienza o filosofi con esperienza di sindaco come Massimo Cacciari, che più giorni passano e più vorrei come Presidente della Repubblica, o come Agamben e tanti altri, fino a giovani come Diego Fusaro. Nessuno di loro è stato tenero e non lo sono, verso le sbandate non corrette neanche con il senno del poi.

Il Dr Miozzo che dal curriculum si evince abbia una notevolissima esperienza come organizzatore, coordinatore, responsabile, in tanti incarichi ad alto livello (sembrerebbe quasi da appena laureato) ha sfoderato l'ovvia difesa, per ogni operato del governo e per ogni presa di posizione del CTS, cui lei Direttore ha accennato:

non aver eseguito subito le autopsie;

l'acquisto di banchi a rotelle;

la storia confusa delle mascherine, che Angelo Borrelli definì inutili.

il fraintendimento, di origine psicologica, tra l'eventuale colpa fatta pagare a Borrelli e una sconosciuta, di Miozzo.

1) A domanda: "E' stato un errore non aver eseguito autopsie?" Miozzo avrebbe dovuto ammettere "Assolutamente sì! Clamorosa, ingiustificata, dannosissima! E meno male che c'ha pensato qualcun altro a darsi da fare immediatamente!" Invece risponde scandalizzato: "Questa è una sciocchezza assoluta! Lo sanno tutti che è una norma di medicina legale. Su un morto per infezione trasmettibile, non si eseguono autopisie, per non essere contagiati!"

Queste parole, con ogni evidenza, sono state scritte quando non esistevano gli attuali mezzi per difendersi in tutta sicurezza dalle infezioni!

Dalla circolare del Ministero della Salute numero 15280 del 2 maggio 2020 (“Per l’intero periodo della fase emergenziale non si dovrebbe procedere all’esecuzione di autopsie”), che costituiscono una timida e ambigua affermazione-raccomandazione, indifendibile ai nostri giorni, altamente dannosa per la ricerca degli effetti mortali del virus, stigmatizzata e condannata per la sua assurdità. Questo è l'assurdo motivo dell'obbedienza alla detta/non detta proibizione all'esecuzione delle autopsie! L'affermazione di Miozzo è scandalosamente grave, addirittura fatta l'altro ieri (6/11/21)!

Le autopsie andavano eseguite il prima possibile, effettuate, ovviamente, come tanti medici esemplari hanno fatto, con le dovute e ovvie precauzioni, del senno di prima!

Ricordando quest'altra affermazione significativa di Miozzo: "Abbiamo sempre fatto quello che i governi ci hanno chiesto" (complimenti ai tecnocrati), si è costretti a concludere, che i derisi filosofi del senno del poi sono la nostra salvezza perché, a causa della stanchezza e/o dell'esaurimento, qui siamo addirittura di fronte a tecnocrati senza neanche il senno del poi. Ma che, Miozzo non conosce ancora la Procedura per l’esecuzione di riscontri diagnostici in pazienti deceduti con infezione da SARS-CoV-2 Gruppo di Lavoro ISS Cause di morte COVID-19, pubblicata nel marzo del 2020?

Procedura addirittura inutile per chi, come già detto, col senno di prima, sapeva come difendersi dalle infezioni e, per nostra comune fortuna, non ha perso tempo per scoprire i devastanti effetti del Covid.

(Segue)