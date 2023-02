Sanremo, Cacciari: "Mai visto in vita mia. Non me ne frega niente"

I media ne parlano troppo? "Stendiamo un velo pietoso su stampa e giornali..."



"Non ho mai guardato il Festival di Sanremo in vita mia. Non mi interessa, zero totale". Massimo Cacciari, all'indomani della seconda serata all'Ariston, è netto e deciso. E parlando con Affaritaliani.it delle varia polemiche come quelle del cantante Blanco che ha distrutto i fiori sul palco, afferma: "Sono sciocchezze incredibili. Sceneggiate come è ovvio che accadano a Sanremo dove si va per farsi notare". E la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla prima serata? "E' una grande manifestazione popolare, che differenza c'è tra la Prima de La Scala e Sanremo? Sono manifestazioni popolare, la sua presenza non è per niente scandalosa".

La prima serata ha scatenato molte polemiche con un calo di ascolti specie la seconda serata... "Ma non sono deluso dalla prima serata, non me ne frega niente e basta". Che cosa pensa di Amadeus? "Vedo ogni tanto 10 minuti un suo programma dove bisogna riconoscere le parentele, mi pare una persona educata e garbata, quantomeno non grida come fanno tanti altri".

Cacciari insiste: "E' uno spettacolo popolare, come una manifestazione sportiva o altro, che a me interessa zero". Forse i giornali danno troppo spazio a Sanremo con pagine e pagine... "Lasciamo perdere la stampa, per carità. Propaganda pura ormai, stendiamo un velo pietoso su giornali, stampa e media italiani. A prescindere da Sanremo", conclude.