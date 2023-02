Ascolti tv, Sanremo 2023 seconda serata a 10,5 milioni: 775mila meno del 2022

Ascolti tv, Sanremo 2023: Amadeus a 10,5 mln contro gli 11,3 del 2022

La seconda serata del Festival di Sanremo 2023 - in onda dalle 21:18 alle 1:40 - negli ascolti tv raggiunge quota 10.545.000 spettatori e 62,3% per seconda serata. Lo scorso anno la kermesse canora presentata sempre da Amadeus aveva raccolto un numero di spettatori maggiore (11.320.000 con share più basso al 55.80%), terminando però quasi un'ora prima (alle 0,50, mentre iniziò alle 21,29). I numeri di mercoledì segnano anche una leggerissima flessione fisiologica rispetto alla prima puntata di Sanremo 2023 che martedì aveva ottenuto 10.757.000 spettatori con il 62,4%.

Nel dettaglio, la prima parte della seconda serata di Sanremo 2023 (dalle 21:18 alle 23:37) è stata seguita da 14.087.000 spettatori con il 61.07%, mentre la seconda parte (dalle 23:40 alle 1:40) ha ottenuto 6.281.000 spettatori con il 65.72%.

Lo share della seconda serata di Sanremo è il più alto dal 1995 (65.4%) a oggi.

Ascolti tv Sanremo 2023 vs Sanremo 2022: seconda serata a confronto

Come detto, l'anno scorso l'ascolto medio della seconda serata del Festival di Sanremo ebbe un ascolto medio più alto in termini assoluti (11.320.000 spettatori) e più basso in termini percentuali (55.8% di share): ma nel 2022 i dati Auditel della seconda serata fu più alto di quello della prima serata (che era stata vista in media da 10.911.000 spettatori con il 54.7% di share). Non solo. Con le nuove rilevazioni degli ascolti in vigore dallo scorso maggio (il cosiddetto share K), la seconda serata del 2022 avrebbe raggiunto il 58.7% di share anziché il 55.8% (11.320.000 spettatori).

Ascolti tv, Sanremo seconda serata. I dati Auditel degli anni passati

Sanremo 2022

Conduce Amadeus

Spettatori: 11.320.000 Share: 55.80%

Durata: dalle 21.29 alle 00.50

Sanremo 2021

Conduce Amadeus con Fiorello, Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic

Spettatori: 7.586.000 Share: 42.10%

Durata: dalle 21.33 alle 1.42

Sanremo 2020

Conduce Amadeus con Fiorello e Tiziano Ferro

Spettatori: 9.693.000 Share: 53.30%Durata: dalle 21.35 alle 1.43

Sanremo 2019

Conduce Claudio Baglioni con Virginia Raffaele e Claudio Bisio

Spettatori: 9.144.000 Share: 47.30%

Durata: dalle 21.26 alle 1.04

Sanremo 2018

Conduce Claudio Baglioni con Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino

Spettatori: 9.687.000 Share: 47.70%

Durata: dalle 21.24 alle 1.07

Sanremo 2017

Conduce Carlo Conti con Maria De Filippi

Spettatori: 10.367.000 Share: 46.60%

Durata: dalle 21.19 alle 00.50

Sanremo 2016

Conduce Carlo Conti con Virginia Raffaele, Gabriele Garko e Madalina Ghenea

Spettatori: 10.748.000 Share: 49.91%

Durata: dalle 21.19 alle 00.51

Sanremo 2015

Conduce Carlo Conti con Arisa, Emma e Rocio Munoz Morales

Spettatori: 10.091.000 Share: 41.67%

Durata: dalle 21.17 alle 00.39

Sanremo 2014

Conduce Fabio Fazio con Luciana Littizzetto

Spettatori: 7.711.000 Share: 33.95%

Durata: dalle 20.54 alle 00.54

Sanremo 2013

Conduce Fabio Fazio con Luciana Littizzetto

Spettatori: 11.330.000 Share: 42.89%

Durata: dalle 20.47 alle 00.27

Sanremo 2012

Conduce Gianni Morandi con Rocco Papaleo e Ivana Mrazova

Spettatori: 9.199.000 Share: 39.28%

Durata: dalle 20.44 alle 1.11

Sanremo 2011

Conduce Gianni Morandi con Belen Rodriguez, Elisabetta Canalis e Luca e Paolo

Spettatori: 10.145.000 Share: 42.67%Durata: dalle 21.17 alle 00.42

