Ucraina, "l'Ue segua la sciagurata linea Biden. Con Trump trattative Kiev-Mosca"

"E' del tutto evidente che la Russia non può accettare che venga colpita sul proprio territorio con armi occidentali senza progettare ritorsioni sempre più pesanti"



"Una prospettiva che non solo porta alla catastrofe ma che divide ulteriormente l'Europa già alla canna del gas". E' impietoso il giudizio del filosofo ed ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari - intervistato da Affaritaliani.it - sulle parole dell'alto rappresentante della politica estera dell'Unione europea Josep Borrell, che ha invitato i 27 paesi Ue a ritirare le limitazioni agli attacchi dell'Ucraina contro il territorio russo. "Per fortuna questa linea trova opposizione anche nella stessa Europa, ad esempio da governo italiano ma non solo. E' del tutto evidente che una parte dell'establishment statunitense si muove contro gli interessi europei".

Negli Usa i più convinti a fornire armi a Kiev e a Zelensky sono i democratici, la sinistra, e non i repubblicani… "Assolutamente sì, vero. Una sciagurata decisione della leadership Usa che non sa fare altro che armare l'Ucraina come se potesse vincere la guerra contro la Russia. Quando Putin ha deciso di invadere l'Ucraina, decisione altrettanto sciagurata, c'erano due possibilità: alzare il telefono e chiamare il capo del Cremlino per fermalo e tornare alle trattative del tavolo di Minsk o armare l'Ucraina. Purtroppo è stata scelta la seconda opzione ed è del tutto evidente che la Russia non può accettare che venga colpita sul proprio territorio con armi occidentali senza progettare ritorsioni sempre più pesanti. E questo porta a rischi elevatissimo di escalation militare".



Che cosa cambierebbe con Trump alla Casa Bianca? "Si aprirebbe un tavolo di trattative sull'Ucraina, ma sull'altra zona infuocata, il Medio Oriente, Trump darebbe mano libera a Netanyahu, cosa che invece Biden e Harris non hanno fatto e non farebbero mai", conclude Cacciari.