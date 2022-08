Calenda rissa continua, litiga anche con Bettini: lo scontro social sul mantra

Polemica su Twitter tra Calenda e Bettini

Carlo Calenda è veramente instancabile nella sua vis polemica contro il Pd, sempre a colpi di tweet. Questa volta se la prende con Bettini: "Goffredo, facciamo una cosa, ne parliamo dopo che tu avrai ripetuto come un mantra Thailandese 'ho sbagliato a pensare che Conte fosse il nuovo Prodi' venti volte e siamo a posto cosi'. Poi parliamo di alleanze elettorali", posta il leader di Azione, in risposta alle critiche dell'esponente Dem per aver rotto i rapporti "dopo aver siglato un patto unitario solo qualche giorno fa, dimostrando la sua inaffidabilita' e spregiudicatezza".

Altrettanto puntuta la risposta, sempre su Twitter, di Goffredo Bettini, che in Thailandia ci vive: "Caro Carlo, riparliamone quando avrai capito che il mantra è una pratica induista che non c'entra niente con la Thailandia. Che è buddista e in piccola parte musulmana. Ancora una volta, non solo in politica, sei in errore", gli risponde il dirigente Dem.