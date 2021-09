Calenda, Salvini su Giorgetti: "Se qualcuno non capisce è colpa tua"

Caso Calenda, botta di Salvini a Giorgetti: "Se qualcuno non capisce è colpa tua che non ti sei spiegato bene"

“Quando qualcuno non capisce è sempre colpa tua che ti spieghi male, me lo ha detto la mia mamma”. Così Matteo Salvini, intervistato durante ‘Rinascita Italia: the young hope’, evento in corso a Roma, rispondendo a una domanda sulle interviste, poi smentite, di Giorgetti sui candidati sindaci del centrodestra e di Berlusconi, sullo stesso Salvini e Meloni a Palazzo Chigi.

"Perchè siamo un popolo di scemi? Mario Draghi è una grande personalità. Penso che in Italia abbondino gli imprenditori, i professionisti...". Continua Matteo Salvini, a "Rinascitaitalia", rispondendo a chi gli chiede dell'eventualità che Draghi resti a palazzo Chigi fino al 2026. "I popoli che hanno bisogno di eroi hanno qualche problema...", ha aggiunto. Ma anche Giancarlo Giorgetti ha posto il tema? "Ha detto che è stato frainteso. É stato frainteso lui, Brunetta e Berlusconi. Anche se mia madre diceva che se c'è qualcuno che non capisce è sempre colpa tua perchè ti esprimi male".