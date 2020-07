Politica

Martedì, 14 luglio 2020 - 19:32:00 Camere: eletti i membri Agcom-Privacy. Presidenza comunicazioni è sfida a due Eletti i componenti dell'Agcom e i componenti del Garante per la Privacy. La Sorella in pole position per la presidenza

Senato e Camera hanno eletto i due componenti dell'Agcom e i due componenti del Garante per la Privacy. Al Senato sono risultati eletti al collegio dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali (Privacy) Agostino Ghiglia con 123 voti, e Pasquale Stanzione con 121 voti. Le schede bianche sono state 10, le schede nulle 13. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) sono stati eletti Laura M. Aria con 123 voti e Elisa Giomi con 110 voti. Le schede bianche sono state 22, le nulle 8. Eletti i componenti dell'Agcom L'esito della votazione è stato comunicato in Aula dalla presidente Elisabetta Casellati. Alla Camera, invece, sono stati eletti all'Agcom Antonello Giacomelli (211 voti) ed Enrico Mandelli (202), alla Privacy Guido Scorza (237 voti) e Ginevra Cerrina Feroni (209). Agcom: La Sorella in pole position per la presidenza Dopo la nomina dei commissari Agcom votata dalle Camere, c'è attesa per la designazione del nuovo presidente dell'Autorità. In pole position, secondo quanto apprende Radiocor, c'è Giacomo La Sorella, attuale vice segretario generale della Camera, anche se è sempre forte il nome di Roberto Chieppa, segretario generale di Palazzo Chigi. Il presidente viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del presidente del Consiglio, d'intesa con il ministro dello Sviluppo economico, sentite le Commissioni riunite di Camera e Senato (che devono essere convocate appositamente). La Sorella subentrerebbe ad Angelo Marcello Cardani, presidente uscente. Oltre a quello di La Sorella e Chieppa sono circolati i nomi di Enzo Roppo, Filippo Arena, Alberto Gambino.