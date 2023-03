Campania, Fico vuole fare il presidente. Ma Conte punta su Manfredi. Inside

Roberto Fico governatore della Campania? Conte non vuole derogare al secondo mandato

“Che fine ha fatto Roberto Fico?”. L’ex Presidente della Camera dei Deputati e volto storico del Movimento grillino sembra scomparso, dopo che a settembre è stato giubilato da Giuseppe Conte con l’applicazione ferrea della regola del secondo mandato. A differenza dei ribelli come Di Maio & co., Fico però ha scelto di restare vicino a Conte - nonostante quest’ultimo ad agosto avesse rassicurato sulla possibilità di deroga - e sopratutto continua a coltivare ambizioni politiche.



Nell’ufficio a Montecitorio che gli spetta da ex Presidente della Camera non c’è quasi mai. Ci sono invece spesso i suoi dipendenti tra i quali sembrerebbe siano stati assunti Carlo Sibilia (che prima era sottosegretario e ora è segretario di Fico) e Giuseppe Brescia (ex Presidente della Commissione Affari istituzionali della Camera). “Fico lo vediamo a Roma solo quando deve incontrare contatti politici che gli servono in Campania” dicono voci in Transatlantico. Perché ormai è chiaro a tutti i suoi interlocutori che il 50enne napoletano “da grande” vorrebbe fare il candidato del centrosinistra a Presidente della Regione, in particolare ora che De Luca - non avendo il supporto di Elly Shlein - non potrà modificare lo statuto regionale per ottenere il terzo mandato (il sostegno di De Luca a Bonaccini si basava su questo patto, poi andato in frantumi).