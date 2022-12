Carceri, la proposta del ministro Nordio: "Usiamo le ex caserme come carceri"

Carceri, la proposta del ministro Carlo Nordio che fa discutere. "Usiamo le ex caserme come carceri"

Le carceri italiane sono piene e le ex caserme dismesse potrebbero essere una soluzione alternativa alla costruzione di nuovi penitenziari. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in Commissione Giustizia al Senato. "Ci sono decine di caserme che sono dismesse e hanno una struttura abbastanza simile e compatibile con quella delle carceri. Allora senza ricostruire nuovi penitenziari che in Italia sono difficili per il noto principio del 'non nel mio cortile', potrebbero essere una soluzione alternativa per quella figura di reati di non particolare allarme sociale e per le persone che sono in transito in carcere, per esempio quelle che entrano oggi perché è obbligatorio l'arresto in flagranza ed escono domani perché è obbligatoria la scarcerazione, una delle contraddizioni del sistema".

Inoltre il ministro della Giustizia Carlo Nordio, nella sua audizione di oggi (20 dicembre) in Senato ha sottolineato che i fondi per le Carceri previsti nella manovra "sono stati strappati con le unghie e con i denti in una situazione che, dal punto di vista economico-finanziario, è estremamente delicata".