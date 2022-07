Carfagna e Gelmini scelgono Calenda: "Con Azione contro gli estremismi"

Carfagna annuncia la scelta di Calenda: "Mi candido con lui contro gli estremismi"

Il segretario di Azione, Carlo Calenda, il ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini e il ministro per il Sud, Mara Carfagna, terranno oggi alle ore 15,30 una conferenza stampa presso la stampa estera. Lo rende noto Azione. Segnale che entrambe le ministre hanno scelto Azione. Come annuncia anche la seconda diretta interessata. "Oggi formalizzerò la mia candidatura con Azione di Carlo Calenda, che rappresenta a mio giudizio l'unica proposta politica capace di salvare il Paese da una nuova stagione di estremismi".

Così in un'intervista a 'Il Corriere della Sera', la ministra per il Sud, Mara Carfagna, annuncia la sua scelta dopo aver abbandonato FI. La ministra sostiene che Azione "ha una proposta europeista, liberale, garantista, fedele al patto europeo e occidentale - evidenzia - capace di dire la verità agli elettori, di prendere impegni seri e poi di rispettarli fino in fondo".

Per Mara Carfagna, il premier giusto sarebbe ancora Draghi: "Da cittadina vorrei avere Mario Draghi premier anche nella prossima legislatura e i sondaggi ci dicono che oltre metà degli italiani, compresi tanti elettori del centrodestra, la pensa allo stesso modo - commenta - mi candido con Azione anche perché è il solo partito a dire apertamente che Draghi sarebbe ancora il premier ideale".

Poi, tornando a parlare del suo addio a FI ribadisce: "Le mie parole, le parole di chi ha militato nella prima Forza Italia moderata, europeista, liberale, volavano nel vento e spesso mi sono sentita isolata. Se fossi rimasta dopo la messa alla porta di Draghi avrei barattato la mia coscienza, le mie idee, con una poltrona".