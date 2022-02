Berlusconi vede Casini. E Meloni: "Salvini chiarisca con chi sta"

Casini, con Berlusconi amicizia sopravvive a incomprensioni

"Ho visto il presidente Berlusconi oggi a colazione ad Arcore, l'ho ringraziato delle attestazioni fatte nei miei confronti e delle cortesi parole espresse nei giorni scorsi. Dopo tanti momenti di incomprensione e anche a tante incomprensioni del passato, e' sempre sopravvissuta l'amicizia basata su valori solidi e saldi. E' un sentimento che esula dalla politica. E' stato un incontro di connotazione umana piu' che politica". Cosi' Pierferdinando Casini ha confermato all'ANSA l'incontro con Silvio Berlusconi stamattina. Alla domanda se si e' parlato anche del progetto di una 'federazione' di FI con i moderati, ribadita dal Cavaliere nell'intervista al Corriere, l'ex presidente della Camera si e' limitato a dire: "La vita viene prima della politica", e sul resto "non mi esprimo".

C.destra: Meloni, Salvini? Chiarisca se sta con noi o sinistra

"Questo lo vedremo, non sono questioni personali. Sono questioni politiche". L'ha detto a Radio 24 la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni rispondendo alla domanda se e' possibile ricostruire i rapporti con Matteo Salvini della Lega. E ha aggiunto: "Credo che vada chiarito questo punto: cosa si preferisce tra stare nel campo del centrodestra costi quel che costi o preferire l'alleanza col centrosinistra se non conviene quella col centrodestra?". Quindi ha ribadito: "Credo che questa risposta va data, ma non da me. Io ho sempre dimostrato quel che preferisco e al governo con Pd e 5 Stelle non ci vado, la legge elettorale del Pd non la voto. Altri fanno altre scelte e sono altri che devono fare chiarezza".



