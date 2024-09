Caso Boccia, il ministro Sangiuliano cita la storia Salvini-Isoardi poi fa marcia indietro: "Comportamenti del leader della Lega da sempre irreprensibili"

Sangiuliano, comportamenti Salvini da sempre irreprensibili

"Con riferimento alle dichiarazioni riportate questa mattina dal quotidiano 'La Stampa', nel riaffermare tutta la mia stima e amicizia nei confronti del Vicepremier Matteo Salvini, noto con rammarico che un mio ampio ragionamento sull'obbligo che noi abbiamo di utilizzare per i nostri spostamenti solo auto poste a tutela dell'autorita', per cui chi ti accompagna deve essere con te, e' stato travisato. Non era certamente mia intenzione attaccare l'onorevole Salvini, di cui ho massima considerazione e i cui comportamenti da sempre per me sono irreprensibili". Lo dichiara in una nota il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

Queste le affermazioni addebitate al ministro e riportate da La Stampa: "Cosa credete che facesse Salvini con la Isoardi? E poi con la Verdini, anche prima di stabilizzare la loro relazione? E Franceschini con la De Biase, prima che diventasse sua moglie?" . Un paragone, scrive La Stampa, che suona come l'ammissione di un rapporto privato tra lui e Maria Rosaria Boccia. "È il motivo per cui abbiamo bloccato la sua nomina come consigliera per i grandi eventi - dice - Aveva il curriculum e le carte in regola per svolgere quel ruolo, ma quando la nostra reciproca stima professionale è diventata un fatto privato, io per primo ho ritenuto di dover fermare tutto. Dovrebbero applaudirmi per questo".

Secondo quanto scrive Dagospia, il ministro rilascerà un’intervista questa sera al Tg1 per ribadire la sua buonafede.