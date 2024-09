Caso Boccia-Sangiuliano, Vespa attacca Telese: "Intervista combinata". Lo scontro

Caso Boccia, botta e risposta tra Bruno Vespa e Luca Telese. Il conduttore Rai: "Intervista combinata". La replica: "Ti vedo sofferente"

Maria Rosaria Boccia continua a tenere banco. E a scatenare polemiche su polemiche. Dopo il caso Sangiuliano, le dimissioni del ministro, le apparizionin tv, ora l'ex collaboratrice del Ministero continua a far parlare di se in particolare dopo l'intervista rilasciata a La7.

Il conduttore Rai, durante la presentazione della trasmissione, ha dichiarato che lui non intervisterebbe mai la Boccia perché “non voglio essere uno dei suoi strumenti“. Vespa ha rincarato la dose durante la prima puntata di Porta a Porta: "Ne vediamo di tutti i colori in questo momento. Una televisione commerciale (La7, ndr), che ha intervistato la Boccia in un tripudio di consensi visto che stavano tutti dalla stessa parte più o meno tranne uno". Vespa punta il dito sull'intervista combinata a suo dire.

Ma il conduttore Luca Telese non ci sta e risposte con sarcasmo dopo che a In Onda, nella puntata di venerdì scorso ha intervistato per primo la Boccia: "Buongiorno - scrive Telese su X - non c’era nessuna domanda concordata – come è evidente a chiunque abbia visto la nostra intervista, fatta tutta a braccio – nella nostra conversazione con Maria Rosaria Boccia. Qualcuno spieghi soavemente al caro Bruno – ieri molto sofferente – che quando immagina che gli altri lavorino come lui, sbaglia".