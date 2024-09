Caso Boccia, zampino di Bandecchi? "Vogliono far insospettire Meloni"

Caso Boccia, parla Bandecchi. "Sangiuliano ha fatto la figura del coXXglione". Il giallo del profilo social politica e amore.

Nel terremoto che ha portato alle dimissioni del ministro Sangiuliano entra a gamba tesa il patron della Ternana ed ex sindaco di Terni Stefano Bandecchi. E lo fa con un'intervista a Mow in cui ricostruisce anche il retroscena sul profilo Instagram che avrebbe fatto emergere la storia con Maria Rosaria Boccia.

Il quotidiano La Stampa, infatti, ha indicato nei giorni scorsi che sarebbe stato il profilo Instagram "Politica e amori" a far arrivare ai media italiani il caso della relazione tra l'ex ministro Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia. E che questo profilo avrebbe a che fare con il carismatico sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, già proprietario di Unicusano.

Bandecchi ha affermato che ad aprire il profilo Instagram dello scandalo è stato un proprio amico: “Questi mi sembrano cretini. Gliela spiego io: la stampa di Torino, essendo a servizio della sinistra, teme l'accordo di Stefano Bandecchi con il centro-destra. Loro temono che Alternativa Popolare voti nel centrodestra e questo lo teme, la sinistra, in una maniera esagerata e quindi ecco che è partita questa campagna contro Bandecchi per far sì che la Meloni possa avere dei sospetti. Ma la Meloni non credo sia una donna così sciocca da farsi venire sospetti di questo tipo. Oltretutto Meloni mi conosce, e sa perfettamente che non mi metterei mai a fare la lista degli uomini che vanno a letto con delle donne”.

Non solo, Bandecchi ha anche attaccato l'ex ministro Sangiuliano: "Le donne con le quali ho parlato hanno tutte detto ha fatto una figura da cojo*e."