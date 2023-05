Caso lobby, il ministro Urso denuncia Report: "Date informazioni false"

Urso denuncia Report

"In merito alla notizia del tutto falsa, con cui e' stato realizzato un intero servizio giornalistico con chiaro intento diffamatorio, secondo cui vi sia la necessità di facilitatori per incontrare il ministro Urso, si precisa che in questi oltre 7 mesi di governo sono stati circa 400 gli incontri, con aziende, associazioni di impresa o istituzioni, tenuti dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy. Il ministro Urso ha inoltre partecipato a 221 eventi in presenza o in remoto e ha inviato 104 messaggi scritti e 39 videomessaggi a iniziative organizzate da associazioni, enti o imprese per i quali gli stessi avevano chiesto una interlocuzione diretta con il Ministro". E' quanto si legge in una nota del Mimit in cui si sottolinea che "a fronte di queste e altre palesi falsita' contenute nella trasmissione, il ministro Urso ha dato mandato ai suoi legali di denunciare gli autori del servizio, il conduttore di Report e coloro i quali, a vario titolo, hanno riportato informazioni false nel corso della trasmissione".

Migliaia di imprese hanno avuto quindi la possibilita', prosegue la nota, "di interloquire direttamente con il ministro, senza bisogno di alcun facilitatore. Ovviamente lo stesso vale per Stm, i cui vertici aziendali sono stati ricevuti ogni volta ne abbiano fatto richiesta cosi' come si e' data disponibilita' ad incontri con loro advisor".