Vaccino obbligatorio nella PA: il Cdm frena, ma pensa di estenderlo a tutti

Slitta in Consiglio dei ministri l'obbligo di vaccino per i dipendenti della PA, un bacino di circa 950mila lavoratori considerando che l'obbligo è già scattato per chi opera nella sanità, nelle scuole e nelle forze dell'ordine, dunque il grosso del comparto. L'obbligo non è mai entrato nella bozza del dl, ma di fatto è stato il 'piatto forte' della cabina di regia di questa mattina, aggiornata al pomeriggio, tra il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza. Idea del presidente del Consiglio, a quanto apprende l'Adnkronos, era partire dall'obbligo nella PA, per poi estenderlo anche al settore privato, dunque a tutto il mondo del lavoro. Ma in questo si sono registrate posizioni differenti al tavolo di confronto, che ne ha discusso anche nel corso del Cdm. La decisione, a quanto apprende l'Adnkronos da fonti presenti al Consiglio dei ministri, è al momento rinviata, perché si ragiona sull'estensione all'intero mondo del lavoro, senza distinguo, un'ipotesi fortemente caldeggiata dal ministro Renato Brunetta in linea con quanto già avvenuto per il green pass.

Covid: il Cdm approva il DL Festività

Il Consiglio dei ministri ha approvato il cosiddetto dl festività, con le nuove norme anti-Covid. Tra queste l'adozione della mascherina all'aperto anche in zona bianca, l'uso della FFP2 negli stadi, mezzi di trasporti, cinema e teatri, il super green pass anche per poter consumare al bancone del bar, nonché per poter accedere a piscine, palestre, sale bingo, musei. Stop alle feste e ai concerti in piazza, sforbiciata alla durata del green pass, che passa da 9 a 6 mesi.

Covid, Dl: stop a feste in piazze e concerti fino al 31 gennaio

"Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti". E' quanto conferma la bozza del dl festività all'esame del Cdm in corso a Palazzo Chigi.

Covid, Dl: terza dose o tampone per discoteche e Rsa dal 30/12

Dal 30 dicembre bisognerà aver fatto il booster oppure presenterà l'esito negativo di un tampone per poter accede non solo nelle discoteche e nelle sale da ballo, ma anche nelle Rsa e gli hospice per poter visitare i propri cari. E' quanto previsto nella bozza del dl festività all'esame del Cdm. La misura è valida fino alla fine dello stato di emergenza, per ora fissato al 31 marzo.

Covid, Dl: Super Green Pass anche per consumare al banco

Si dovrà essere in possesso di super green pass, vale a dire essere vaccinati o avere contratto il Covid, anche per poter consumare un caffé al bancone del bar o una birra in un pub. E' quanto stabilito nell'articolo 3 del dl festività all'esame del Cdm. La misura è valida "fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19", dunque al 31 marzo, ed è valida anche nei ristoranti.

Covid, Dl: controlli con tamponi in porti e aeroporti, positivi in Covid Hotel

"Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute, effettuano, mediante le risorse disponibili a legislazione vigente, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale". E' quanto prevede il dl festività all'esame del Cdm. "In caso di esito positivo al test molecolare o antigenico, al viaggiatore, si applica la misura dell'isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, ove necessario presso i 'Covid Hotel'", previa comunicazione al "Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio in modo da garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo necessario".