Cdm, sul tavolo il ddl sulle materie prime, lo spazio e il fisco

Governo: al via Cdm a P. Chigi

Al via a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri. Sul tavolo, tra i vari provvedimenti, un decreto legge con "disposizioni urgenti sulle materie prime critiche" presentate dai ministeri delle Imprese e dell'Ambiente; un disegno di legge recante "disposizioni in materia di economia dello spazio"; un altro disegno di legge che prevede la "proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici"; un decreto legislativo contenente "disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale".