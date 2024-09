Cernobbio, Orban contro la Salis: "È nello stile italiano mandare in Parlamento chi ha commesso crimini"

Orbán sul caso Salis: "Stile italiano eleggere in Parlamento chi commette crimini"

Durante la 50ª edizione del Forum Ambrosetti a Cernobbio, Viktor Orbán ha risposto ai giornalisti riguardo all'effetto che gli fa vedere Ilaria Salis al Parlamento Europeo .Secondo il presidente ungherese "è strano" vedere Ilaria Salis seduta al Parlamento Europeo. "E' una questione italiana - spiega parlando a margine con i cronisti al Workshop Thea di Cernobbio - e se vi piace delegare questo tipo di persone è un affare vostro". "Dal punto di vista dell'Ungheria - incalza - è più che sorprendente: venire in Ungheria in modo organizzato e commettere atti di violenza contro cittadini che camminano per strada e poi essere eletti nel parlamento europeo è nello stile italiano, non ungherese". "E' un crimine - conclude - anche se adesso non possiamo perseguirla perché il parlamento probabilmente le concederà l'immunità".

Salis su Orban: "E' un tiranno"

"Non mi sorprende che Orban trovi inaccettabile che decine di migliaia di italiani si siano opposti alla sua vendetta contro gli antifascisti eleggendomi al Parlamento europeo. Per lui e per i suoi sodali fascisti in Ungheria e nel mondo, la vera democrazia è semplicemente qualcosa di intollerabile".

Lo scrive sui social l'europarlamentare di Sinistra italiana, Ilaria Salis, replicando alle dure critiche mossele dal primo ministro ungherese a Cernobbio. "Ascoltate come parla il tiranno della sedicente democrazia illiberale, osservate il suo disprezzo per lo stato di diritto e il principio di presunzione d'innocenza", attacca Salis.

Cernobbio: Orban, Meloni? e' la mia sorella cristiana

Giorgia Meloni "e' la mia sorella cristiana. Prima questo tipo di relazioni non aveva molto peso nell'Unione europea, ma ora le basi culturali giocano un ruolo molto piu' importante di prima". Lo ha detto il primo ministro dell'Ungheria Viktor Orban a margine del Forum Thea di Cernobbio, rispondendo a una domanda sulle sue relazioni con la presidente del Consiglio. "Non e' solo una collega, e' una mia sorella cristiana", ribadisce il premier ungherese. "E' un elemento politico fondamentale per l'Ungheria e penso anche per l'Italia. Questo aspetto culturale della politica sta tornando di nuovo in Europa". "Non mi risulta che aspiri a diventare cancelliera della Germania", prosegue Orban rispondendo a una domanda se la premier italiana sia la nuova Merkel. "Non e' il migliore dei mestieri oggi".

Ue: Orban, vecchia Commissione fallimentare, oggi e' simile

"La precedente Commissione europea si e' dimostrata fallimentare in termini di competitivita' dell'economia europea, immigrazione, lo stop alla guerra". Lo ha detto ai cronisti il primo ministro dell'Ungheria Viktor Orban a margine del Forum Thea di Cernobbio. "Ma oggi a Bruxelles hanno deciso di creare sostanzialmente la stessa Commissione, quindi anche se penso che le persone possono cambiare e fare meglio di prima, e' molto difficile da credere", prosegue Orban. "Io provero' a supportare la Commissione quanto piu' possibile, ma essendo un uomo razionale penso che abbiano ignorato il desiderio di cambiamento degli elettori. "Lo stesso establishment e' ancora li' a Bruxelles. E non e' una cosa buona", sottolinea il premier ungherese.

Ue: Orban, conosco Fitto, è un uomo eccezionale

“Fitto? Non sono il presidente della Commissione, sono solo il presidente del Consiglio. Lo conosco, è un uomo eccezionale”. Così il premier ungherese Victor Orban, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano dell’ipotesi di una vicepresidenza esecutiva dell’Ue a Raffaele Fitto.