Cnel, Brunetta: "Salario minimo? Il documento a Meloni entro metà ottobre"

Cnel, il presidente Brunetta: "In Italia salari bassi e poca produttività"

Il Cnel consegnerà entro metà ottobre al governo un documento sul salario minimo, “possibilmente unanime” tra “tutte le componenti riunite”. Lo ha detto, come scrive il Fatto Quotidiano, il presidente del Cnel, Renato Brunetta a margine dell’insediamento della nuova consiliatura.

“I salari in Italia sono bassi e c’è bassa produttività”, aggiunge Brunetta. “Meloni ci aveva chiesto 60 giorni per una risposta in termini quantitativi e analitici su come stanno realmente le cose in Italia sui salari e su quali proposte fare. Sessanta giorni, tolta qualche domenica, vuol dire metà ottobre”, quindi “entro quella data consegneremo alla presidente del Consiglio quello che deciderà l’assemblea del Cnel”, ha spiegato Renato Brunetta.

Cnel, nominati i vicepresidenti Botta e Risso

L'Assemblea dell'XI Consiliatura del Cnel ha eletto i due vicepresidenti: il consigliere Floriano Botta di Confindustria (riconfermato) e il consigliere Claudio Risso della Cisl. È stata eletta, inoltre, come Segretaria di Assemblea la consigliera Annalisa Guidotti di Confapi (riconfermata).

"In occasione della cerimonia d'insediamento - ha dichiarato il consigliere Botta - i ministri Calderone e Giorgetti hanno pronunciato, davanti al Capo dello Stato, parole importanti per il ruolo che potrà svolgere il Cnel nella nuova Consiliatura. Siamo di fronte a un cambio di passo epocale".

Soddisfazione anche da parte del consigliere Risso: "È una bella giornata istituzionale per la casa dei corpi intermedi, che io vorrei anche chiamare la casa dei pluralismi". "Sono contenta - ha dichiarato da parte sua la consigliera Giudotti - che Confapi possa dare il suo contributo al lavoro importante del Cnel".