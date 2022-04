"Putin assassinato". Ma a Mosca terranno la notizia nascosta per mesi

Russia, voci di colpo di stato



Il presidente russo Vladimir Putin sta usando un sosia per paura di essere assassinato. Fonti dell'intelligence britannica ritengono che il l'uomo forte del Cremlino tema che i capi militari russi possano organizzare un colpo di stato dopo aver licenziato otto alti generali per la loro incapacità di conquistare l'Ucraina.

Una fonte dell'intelligence ha affermato al Daily Star: "Sappiamo che Putin è paranoico riguardo alla sua sicurezza e questa decisione mostra solo quanto seriamente la sua cerchia stia prendendo in seria considerazione la minaccia contro la sua vita".

“Il suo stretto team di protezione si assicura sempre che il suo cibo sia controllato, nessuno si avvicini a lui senza la loro approvazione. Ma gli ex capi di stato maggiore, generali e funzionari dell'FSB (servizi segreti) conoscono i punti deboli del sistema. Non sarei affatto sorpreso se nei prossimi mesi dovessimo sentire della morte di Putin e il motivo addotto sarebbe un infarto o una malattia a lungo termine. Dubito che ammetteranno che è stato un colpo di stato interno".

Resta inteso che c'è una diffusa preoccupazione tra gli alti comandanti russi per come sta andando la guerra e per l'impatto sull'economia. Il Cremlino ha ammesso finora che il conflitto ha provocato 15.000 morti russi.

Di conseguenza, Putin ha iniziato a usare un sosia alle riunioni del Cremlino e come "esca" quando il vero presidente si muove. Vive nel complesso presidenziale ed è stato persino addestrato a camminare come il leader russo.

Leggi anche: