Commissione Covid, ha vinto Salvini. Indagini vietate su Fontana e zone rosse

Commissione Covid, lo scontro Salvini-Meloni ha un vincitore

Salvini ha vinto la sua battaglia sulla Commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid, alla Camera passa il testo base: non si potrà indagare su eventuali mancanze delle Regioni. Ha vinto la Lega. E si sono adeguati - si legge sul Fatto Quotidiano - Fratelli d’Italia e FI, con il consueto e gentile supporto dei forse già ex alleati Renzi e Calenda. Così ecco il via libera al testo base sulla commissione d’inchiesta sulla gestione della pandemia da Covid, approvato ieri pomeriggio in Commissione Affari sociali alla Camera dalla maggioranza e dall'ormai fu Sesto Polo. Senza le opposizioni, perché M5S, Pd e Alleanza Verdi e Sinistra non hanno partecipato al voto per protesta, dopo aver chiesto inutilmente un rinvio o almeno una sospensione dei lavori. "Se questa è la commissione che hanno in mente non votiamo, vogliono solo cercare di attaccare me e Roberto Speranza” aveva spiegato ai suoi in mattinata Conte.

E così è andata, perché ieri mattina il centrodestra si è ricomposto sul testo che delinea compiti e scopi della commissione bicamerale, dopo aver tolto ogni cenno agli enti territoriali. "La commissione – si legge nel documento e lo riporta il Fatto – dovrà svolgere indagini e valutare l’efficacia, la tempestività e i risultati delle misure adottate dal governo e dalle sue strutture al fine di contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l’impatto del Sars Cov 2". Tradotto si potrà scavare sul lavoro dell’esecutivo allora guidato dal leader del M5S. Nulla sugli enti locali. Proprio come pretendeva il Carroccio per evitare ansie innanzitutto al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. E d’altronde per evitare fastidi hanno cassato anche il passaggio su eventuali conflitti di interessi di "enti sanitari, associazioni di categoria e case farmaceutiche".