Consulta, bufera sul neo presidente: "Donne impazienti, fatti molti progressi"

Consulta, il neo presidente Barbera travolto dalle critiche: "Donne impazienti, riconoscete quanti progressi sono stati fatti"

Neanche il tempo di essere eletto ed è già coperto dalle critiche Augusto Barbera, il nuovo presidente della Corte Costituzionale.

Il motivo? Parte del suo discorso, anzi la risposta a una domanda dei giornalisti sulle sentenze della Consulta in tema di parità di genere. "Se oggi le donne sono magistrati e a poco poco hanno avuto accesso anche agli uffici direttivi è dovuto a una sentenza costituzionale. Fino al 1960 le donne non potevano avere accesso agli uffici pubblici e nemmeno alla magistratura”. Quanto ai traguardi raggiunti in Italia nel campo della parità dei diritti, Barbera aggiunge: “Lo dico in particolare a molte donne impazienti, che nell’auspicare nuovi traguardi non bisogna dimenticare quelli che sono stati i progressi fatti. Non bisogna dimenticare tutto ciò che è stato fatto. Da quello che è stato fatto si ha la possibilità di avere ulteriori progressi ma sapendo che la strada è importante con tempi che vanno rispettati”.

Immediata la reazione social di tante donne, ma non solo, che hanno commentato amareggiate. Girianna scrive, per esempio: "E siamo anche impazienti di parlere dei vecchi rincogliniti che dovrebbero stare all'ospizio invece rubano fior di quattrini dalle buste paga delle donne impazienti che pagano la retta al posto dei suoi figli". Serena, invece, dichiara: "Le donne impazienti… quanta strada noi donne dobbiamo fare… che tristezza infinita".

Fa loro da eco Ilenia: "Ahahahah adesso siamo anche impazienti! Se tacete fate più bella figura, ominidi cavernicoli delle balle! Discorsi irricevibili!". Così invece Vittoria: "La prossima che viene uccisa dovrà avere pazienza, gli uomini hanno bisogno di millenni per imparare il rispetto del prossimo? Sono così disadattati?".