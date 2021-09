Conte a Montevarchi con Scanzi, ira Iv:“Dalla piazza minacce di morte a Renzi"

Giuseppe Conte a Montevarchi per un comizio elettorale con Andrea Scanzi: il giornalista del Fatto Quotidiano sale sul palco e intervista l'ex premier, dalla piazza M5s insulti a Matteo Renzi

Il tour di Giuseppe Conte in giro per l'Italia ieri ha fatto tappa a Montevarchi (Arezzo). L'ex premier è impegnato a sostenere i vari candidati del Movimento 5 Stelle alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre.

A sorpresa è spuntato fra la folla in piazza anche il noto giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi che ha postato sul propio profilo Facebook foto e video dell'evento. Conte, intravedendolo fra le persone, ha invitato l'aretino a salire sul palco e gli ha chiesto di intervistarlo.

In un passaggio del comizio l'ex premier è tornato sulla caduta del suo governo. Il leader M5s, senza citarlo, ha spiegato il ruolo di Matteo Renzi attribuendogli la responsabilità di quanto è avvenuto. Dalla piazza a quel punto sono volati insulti pesanti nei confronti del leader di Italia Viva.

"Cinque Stelle in piazza con Conte e il giornalista 'indipendente' Scanzi urlano minacce di morte a Renzi: 'Sparategli!'. Conte tace e non condanna le minacce. E che dicono Rai e La7 che invitano Scanzi come opinionista indipendente? Che scandalo!", così Teresa Bellanova di Iv su Facebook postando il video della manifestazione con Giuseppe Conte.

"Scanzi e Conte. Un giornalista pagato da Rai e La7 fa campagna elettorale in piazza a fianco di un ex premier, che assiste silente agli insulti e alle minacce di morte contro Matteo Renzi. Questo è il nuovo corso dei Cinque Stelle? Vergogna", scrive l'ex ministra Maria Elena Boschi su Twitter.

"'Fatelo fuori', 'sparategli'. Queste le urla dei 5 stelle quando Conte mi accusa di averlo sostituto con Draghi con solo il 2%. Spero che un giorno i 5 Stelle capiranno che le regole della democrazia non sono i sondaggi. Temo che le regole della civiltà e del rispetto per gli avversari invece non le capiranno mai", ha scritto in ultima su Facebook Matteo Renzi.

Non si è fatta attendere la risposta di Conte che ha affidato a un post la sua posizione: "Prendo le distanze e condanno fermamente queste frasi e questi atteggiamenti verbali che nulla hanno a che vedere con il modo di far politica mio personale e dell’intero Movimento 5 stelle".