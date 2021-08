Conte apre al dialogo coi talebani: durissime reazioni di Sgarbi e Italia Viva

"Vergognose". Così Vittorio Sgarbi definisce le dichiarazioni di Giuseppe Conte sull'opportunità di aprire "un un serrato dialogo con il nuovo regime talebano, che si è dimostrato abbastanza distensivo"

Giuseppe Conte ha detto che "l'esito di questo ventennio di impegno della comunità internazionale in Afghanistan mi ha addolorato come credo abbia addolorato e angosciato tutti voi. Constatare dopo 20 anni l'insediarsi rapido ed efficace del nuovo Emirato islamico, mi ha lasciato sgomento".

Il nuovo capo politico ha aggiunto che "ora è prioritario costruire i corridoi umanitari e portare qui tutte le persone che hanno collaborato e che si sono più esposte per i diritti civili. Ne approfitto per dire che ci siamo già mossi come M5S. Sapete che noi abbiamo le restituzioni: parte di questi soldi chiederò che siano destinati a finanziare i corridoi e l'accoglienza".

Intervenendo alla presentazione di un libro ha inoltre argomentato: "Sullo sfondo c'è poi da interrogarsi sul fatto che non è con le armi che risolveremo problemi così", prospettando quindi la necessità "di un dialogo costante con il nuovo regime".

Secondo Conte, Russia e Cina, "devono sedersi al tavolo e l'occidente deve coinvolgere tutta la comunità internazionale per tenere i talebani dentro un dialogo serrato per proteggere il lavoro fatto e garantire sicurezza a tutti".

Durissima la reazione di Vittorio Sgarbi: "Mentre da Kabul arrivano le prime notizie di rastrellamenti casa per casa da parte dei talebani, di donne che fuggono e si nascondono per paura di ritorsioni, di spari sulla folla, di bambini terrorizzati che cercano riparo all’aeroporto, il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte, sempre più imbarazzante, auspica “un dialogo serrato con i talebani, il regime si è dimostrato distensivo". La sua posizione è quella della Cina. Non c'è che dire: da avvocato del popolo ad avvocato dei talebani è un attimo".

Altrettanto critico il deputato di Italia Viva Gennaro Migliore, secondo il quale le parole di Conte sono "un insulto a chi sta soffrendo, a chi si nasconde, a chi fugge. Perché sa bene di cosa sono capaci i Talebani. Un maldestro tentativo di compiacere quei Paesi che sono stati pronti a riconoscere subito e senza neanche troppo dispiacere il regime talebano. Ma noi siamo l'Italia! E l'ex premier pare non saperlo".