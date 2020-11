Conte conquista ancora gli italiani, cresce anche il governo. Giù Salvini

Dopo un leggero calo, riprende a salire il gradimento di Giuseppe Conte (60%, +1) da parte degli italiani. È quanto emerge dall'ultima rilevazione Ipsos, l'istituto demoscopico diretto da Nando Pagnoncelli, che ha recapitato a Palazzo Chigi in queste ore il fresco Cruscotto della settimana. Il presidente del Consiglio continua a essere di gran lunga il leader politico più apprezzato dai cittadini italiani. Sei su 10 esprimono infatti un voto positivo, come si può vedere dal grafico qui sotto.





Alle spalle di Conte (ma comunque lontanissimo) cresce il gradimento degli italiani anche per l’operato del ministro Speranza (38%, +1), segno che le misure prese dal governo nella gestione della pandemia da Covid-19, dopo un’accoglienza contrastata, stanno venendo apprezzate dalla popolazione.

Sono inoltre in salita i trend di Zingaretti (28%, +1), Franceschini (28%. +1), Crimi (20%, +2) e del ministro della Giustizia Bonafede (23%, +2).

In discesa Berlusconi (23%, -1) e anche Matteo Salvini (30%, -1), che nei giorni scorsi aveva criticato l’introduzione del lockdown e le chiusure delle attività commerciali. Stabile la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni al 35%, come stabile resta il favore espresso per Luigi Di Maio (23%) e Matteo Renzi (12%).





Come si evince dal secondo grafico, cresce il gradimento in generale per tutto il governo (57%, +1 rispetto alla scorsa settimana). Sul gradimento dell'operato dei partiti, interessanti variazioni rispetto ai leader. In crescita infatti il favore per Fratelli d'Italia (+2%) e Pd (+1%), ma anche per M5s (+2%) e Italia Viva (+2%). Nelle intenzioni di voto FdI guadagna lo 0,7%, sottratti alla Lega che perde lo 0,8%.