Guerra in Ucraina, Conte si smarca. "No ad armamenti sempre più pesanti"

Ue: Conte, senza politica estera difesa comune e' solo slogan

"Non siamo disponibili a una escalation militare". Lo ha detto Giuseppe Conte al congresso di Articolo Uno. "L'unica escalation che vogliamo e' quella diplomatica. Non possiamo rassegnarci a carneficine protratte nel cuore dell'Europa, ne' pensare di fornire armamenti sempre piu' pesanti e sempre piu' offensivi", ha aggiunto Conte.

Ucraina: Conte, Italia non sia rimorchio ma si faccia sentire - "L'Italia non deve cedere alla cultura del rimorchio, dell'andare al rimorchio della Nato. L'Italia deve farsi sentire e lavorare per una svolta positiva, con il ritiro delle truppe russe e il riconoscimento dell'autodeterminazione della popolazione ucraina". Lo ha detto Giuseppe Conte al congresso di Articolo Uno.

Ue: Conte, senza politica estera difesa comune e' solo slogan - "Assolutamente si' alla difesa comune europea, che non puo' essere uno slogan. Siamo pronti per una politica estera comune? Se non lo siamo, ci perdiamo solo in qualche slogan. Dobbiamo lavorare per una maggiore integrazione politica e per una maggiore politica estera comune. Questo significa lavorare per fare crescere politicamente l'Europa". Lo ha detto Giuseppe Conte al congresso di Articolo Uno.



C.sinistra: Conte, c'e' strada per essere progressisti insieme - "Noi riteniamo che le urgenze in questo momento siano altre, abbiamo bisogno di rendere strutturali investimenti sul green, sulla sanita', sull'istruzione. Noi dobbiamo cercare di riporre impegno e attenzione alla emergenza abitativa, al dissesto idrogeologico: il Ponte Morandi lo abbiamo dimenticato fino a nuova tragedia. C'e' una strada per essere progressisti insieme. Abbiamo gia' sperimentato questa strada durante un periodo fra i piu' bui della nostra storia, durante il Conte II". Lo ha detto Giuseppe Conte al congresso di Articolo Uno. "Il Conte II ha recato fastidio a chi non era abituato a subirne, un governo che ha eretto una diga al malessere sociale, un governo che ha lottato per non lasciare nessuno indietro", ha aggiunto.

Cittadinanza: Conte, progressisti si impegnino su Ius Scholae - "Un forza progressista si impegna a migliorare il reddito di cittadinanza, non a demolirlo. Una forza progressista si impegna in quell'area dove e' forse piu' evidente, dove si concentra di piu' l'iniquita' social: il sommerso dove non ci sono diritti per i lavoratori. Li' abbiamo un tesoro di oltre cento miliardi l'anno". Lo ha detto Giuseppe Conte al congresso di Articolo Uno. "Una forza Uno strumento di cittadinanza offerto come fatto occasionale, non e' una soluzione adeguata. Abbiamo lo Ius scholae, e' in Parlamento. Diamo la cittadinanza a quei ragazzi che sono a scuola con i nostri figli, che parlano italiano", ha aggiunto Conte.

Lavoro: Conte, progressisti approvino insieme salario minimo - "Faccio gli auguri a Roberto Speranza che e' stato riconfermato. Avete salvato le apparenze facendo in modo che ci fosse un voto dissenziente, evitando l'effetto plebiscitario". Lo dice Giuseppe Conte ospite del congresso di Articolo Uno. "Sui giornali in molti si esercitano nel dare patenti varie, nel dire chi sono le forze progressiste e quelle che non sono progressiste. Le forze politiche progressiste, oggi lo voglio dire con forza, in questo momento di grande sofferenza economica e sociale devono dare voce a chi non conta e a chi non ha possibilita' di farsi sentire", aggiunge Conte. "Ci sono quattro milioni e mezzo di lavoratori che hanno paghe da fame. In quei quattro milioni e mezzo ci sono soprattutto giovani e donne. Allora, approviamo questo salario minimo. C'e' una proposta del M5s in Parlamento, giace li' da tempo, ogni giorni che passa e' uno schiaffo a chi percepisce queste paghe che non consentono una esistenza dignitosa. Dico a voi: uniamoci in questa battaglia. In Francia, Germania e Spagna hanno innalzato la soglia del salario minimo, lo possiamo fare, non siamo inferiori a nessuno. Una forza progressista non e' certo quella che propone di togliere il reddito di cittadinanza per investire in armi".