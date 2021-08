Conte: "M5s nordista? No, lavoriamo per tutti ma al Nord ci sono tanti Sud"

In diretta da Villa Cimbrone di Ravello si è tenuta la presentazione del volume "Non facciamo cerimonie! A spasso nelle vicende del protocollo di Stato" di Enrico Passaro, responsabile dell'Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tra gli ospiti anche Giuseppe Conte, oltre al professor Domenico De Masi, sociologo, a Padre Enzo Fortunato, direttore della Rivista “San Francesco”. Parlando con i giornalisti, l'ex presidente del Consiglio ha risposto alle domande sul nuovo M5s.

Qui sotto, invece il video della presentazione del libro, con gli interventi dei vari ospiti.