Conte, missione russa anti-Covid: "Onoreficenza a Paramonov? Decise Di Maio"

Conte accusa Di Maio. "Io scavalcato sull'ambasciatore russo"

Giuseppe Conte chiama in causa Di Maio in merito alla vicenda dall'onoreficenza concessa all'ambasciatore russo che ora accusa il nostro Paese: "Conseguenze irreversibili in caso di altre sanzioni". L'ex premier ripercorre le vicende legate alla missione anti-Covid dei russi a Bergamo per fronteggiare l'emergenza. "Immagino - spiega Conte al Corriere della Sera - che nel corso del tempo siano state assegnate onoreficenze a tantissime personalità russe. Non ricordo in particolare il nominativo di questo Alexei Paramonov, ma dai riscontri effettuati risulta che gli sono state consegnate su proposta del ministro degli Esteri e che la consegna della stella d’Italia è stata concessa dal ministero degli Esteri senza coinvolgere la presidenza del Consiglio. Per quanto riguarda la revoca non so quali siano i precedenti, ma non sono affatto contrario che sia avviata subito la procedura".

"Putin - prosegue Conte al Corriere - si offrì nel marzo 2020 di mandare personale specializzato. Mi disse che loro avevano maturato grande esperienza su come affrontare le pandemia perché avevano avuto la Sars. Mi confrontai con il ministro della Difesa Guerini e degli Esteri Di Maio, - prosegue Conte al Corriere - ma anche con altri ministri. Putin mi disse che la squadra era autosufficiente. Posso assicurare che tutto si è svolto con il nostro controllo militare". Sulla proposta russa di "sanificazione degli enti pubblici", Conte smentisce. "Non ho mai sentito questa cosa, nessuno me ne ha mai parlato. Non c’è alcun elemento per pensare che la loro attività e assistenza abbia travalicato i confini sanitari. Lo ripeto, i militari li hanno sempre affiancati. I riscontri che ho ricevuto sono stati di apprezzamento. Voler rileggere in modo strumentale e senza elementi concreti quello che accadde due anni fa alla luce del conflitto attuale mi sembra fuorviante".

