Conte prende qualche ora di tempo. Al Quirinale martedì per dimettersi

Giuseppe Conte non salirà lunedì sera al Quirinale. Il presidente del Consiglio, dopo ore tormentate da dubbi, dilemmi e forsennate trattative per trovare i voti al Senato e allargare la maggioranza, prende ancora qualche ora di tempo. Il Consiglio dei ministri, che era previsto lunedì sera, sarà spostato a martedì: all’ordine del giorno la crisi dell’esecutivo, che si è aperta con le dimissioni delle ministre renziane di Italia Viva. Il premier annuncerà alla sua squadra di governo l’intenzione di dimettersi e poi salirà al Colle per il passo indietro. La speranza dell’'avvocato del popolo' è che il presidente Sergio Mattarella gli affidi un nuovo incarico per tentare la costruzione di un governo Conte ter.



LA NOTA DI PALAZZO CHIGI - E' convocato per domani mattina alle ore 9 il Consiglio dei Ministri nel corso del quale il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, comunicherà ai ministri la volontà di recarsi al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni. A seguire, il Presidente Conte si recherà dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. È quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio.