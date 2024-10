Regionali Emilia Romagna, Conte non rompe con il Pd ma non vuole Renzi

Conte: "Noi vogliamo sostenere de Pascale. Però certo, abbiamo detto qual è la nostra posizione"



Non si rompe l'asse Pd-M5S in vista delle elezioni regionali in Emilia Romagna nonostante le ultime polemiche. Un candidato M5S per la presidenza dell'Emilia Romagna? "E' un'ipotesi che assolutamente non prendiamo in considerazione, perché noi vogliamo sostenere de Pascale. Però certo, abbiamo detto qual è la nostra posizione. La nostra posizione è chiara. È un problema politico, serio. Non riguarda il tentativo di essere persecutori di singole persone, singole figure. Ma è il problema serio che abbiamo esposto". Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, conversando in Transatlantico con i giornalisti. "Ci siamo convintamente, seriamente". Chiaro il messaggio a Elly Schlein: ci siamo noi ma non deve esserci Matteo Renzi.

L'assemblea costituente del M5S si terrà il 23 e 24 novembre. Lo ha annuncia il presidente Conte, parlando con i giornalisti alla Camera.