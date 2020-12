Conte: "Rimpasto? Rabbrividisco... Recovery, lunedì Cdm straordinario"

"Non mi sottraggo al confronto" qualora dovessero arrivare delle richieste di rivedere la squadra di governo "ma i miei ministri sono i migliori. Io sono il capitano di una squadra". Così ha risposto il premier Giuseppe Conte alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa in cui ha presentato tutte le misure del nuovo Dpcm in vista di Natale e Capodanno. "La parola rimpasto e' della vecchia politica, c'e' la necessita' di un rilancio del programma". E ancora: "Rimpasto e' una parola che io rabbrividisco solo a pronunciarla. I partiti hanno detto che non sono interessati e questo fa loro onore".

Recovery, Conte: lunedì Cdm per approvare governance

"Non siamo in ritardo sul Recovery fund: stiamo preparando per lunedi', anche se il giorno deve essere ancora concordato, un Consiglio dei ministri straordinario dedicato al recovery fund. Approveremo il Recovery plan e la struttura di governance, non tutti i singoli progetti. Aggiorneremo il Parlamento continuamente sullo stato dell'arte. Il confronto e' settimanale con l'Unione europea", ha aggiunto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Conte: dispiaciuto per i falsi attacchi a me e alla mia compagna

"Ho ricevuto attacchi personali". Cosi' il premier Giuseppe Conte, riferendo delle vicenda legata alla compagna Olivia Palladino. "Ha ricevuto attacchi personali anche la mia compagna Olivia Paladino, mi spiace molto: e' stato detto che il 31 ottobre saremmo stati a cena in un ristorante dopo che avevo firmato un dpcm per la chiusura dei ristoranti, e' falso e diffamatorio. L'ultima volta che siamo stati al ristorante e' stato il 25 settembre. Un esponente di Fdi mi accusa per un uso improprio della scorta, e' completamente falso: la mia compagna non ha preso l'auto di scorta, non ho mandato la scorta, la scorta era li' per me, era in attesa che scendessi. L'uomo della scorta e' intervenuto perche' ha visto concitazione e trambusto", ha spiegato il premier.

Conte: su Unicredit e Mps iniziative in corso. Giudicheremo

"Monte dei Paschi-Unicredit? Adesso ci sono delle iniziative, ragioniamo anche con una logica di mercato, che vadano avanti. Giudicheremo". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda sulle vicende che interessano le due banche.

Governo, Conte: si dice che e' in ritardo su dossier ma corre

"Si continua a dire che il governo e' in ritardo su alcuni dossier ma alcuni dossier come Ilva li abbiamo ereditati. Ora su Ilva c'e' un accordo di rilancio e un piano industriale: stava per andare via e invece ora si e' avviata una transizione verde. Autostrade? Finora nessuno si era accorto che quella fosse una concessione squilibrata con un concessionario che stava guadagnando miliardi e non assicurava la manutenzione. Noi siamo intervenuti, l'abbiamo messa in discussione. E' una delle negoziazioni piu' difficili affrontate sin qui. Stiamo arrivando in porto anche qui, alla fine faremo i conti ma ci siamo quasi. Stiamo correndo".