Conte s'inventa la "contro-Scala": assiste alla prima con i percettori di Rdc

Conte alla prima della Scala alla sala dell'Opera Cardinal Ferrari a Milano: VIDEO

"Non sono mai riuscito ad andare alla prima della Scala nonostante gli inviti quando ero premier, ma sono contento ora di guardarla qui con voi". Lo ha detto il leader M5s, Giuseppe Conte che assiste alla Prima della Scala con percettori di reddito di cittadinanza e famiglie in difficoltà nella sala dell'Opera Cardinal Ferrari a Milano, struttura che dal 1921 assiste le persone indigenti, dai senzatetto a chi non riesce a fare la spesa.